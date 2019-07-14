مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات لمليشيا الحوثي في ناطع شرق البيضاء

جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية مساء اليوم الاحد مستهدفة آليات وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

وقالت مصادر "الخليج 365" إن غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف على مواقع وآليات وتجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي في جبل أكبار بمديرية ناطع شرق البيضاء.

وأكدت المصادر ان الغارات اسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيا الانقلابية كما اسفرت عن تدمير آليات.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية بشكل مكثف على مواقع المليشيا الانقلابية بالتزامن مع تقدم مستمر لقوات الجيش على الأرض في مختلف جبهات القتال.