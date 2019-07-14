محافظ الجوف يلتقي فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان

التقى محافظ محافظة الجوف اللواء العكيمي، اليوم الأحد، فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الذي يجري نزول ميداني للمحافظة الميداني والاستماع للضحايا.
ورحب المحافظ العكيمي بالفريق وعلى رأسهم نائب رئيس اللجنة حسين المشدلي وعضوي اللجنة إشراق المقطري طاهر الفائق.. مؤكدا على أهمية الزيارة للاطلاع على وضع المحافظة الإنساني.
كما أكد العكيمي على ضرورة نقل المعانات الإنسانية التي تمر بها محافظة الجوف، وإظهار الجرائم الشنيعة التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية بحق المواطنين.
من جانبه أشاد نائب رئيس اللجنة الوطنية حسين المشدلي بالتسهيلات المقدمة السلطة المحلية للجنة الوطنية.لافتا إلى أن ما شاهده في المحافظة أثناء نزولهم الميداني للسجون يعد مؤشرا على اهتمام المسؤولين بالجانب الإنساني في كل الظروف.
يشار إلى أن محافظة الجوف الواقعة شرقي اليمن، تعد واحدة من المحافظات التي ارتبكت فيها ميليشيا الحوثي انتهاكات وجرائم جسيمة، ولا سيما الألغام التي زرعتها بكثافة وتسببت بمقتل وإصابة العشرات من المدنيين معظمهم نساء وأطفال.
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