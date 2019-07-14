أطلقهما الحوثيين.. اعتراض طائرتين مسيرتين في سماء محافظة مأرب

اعترضت الدفاعات اليمنية، اليوم الأحد، طائرتين مسيرتين أطلقتهما مليشيا الحوثي الانقلابية، في سماء مدينة مأرب، شرق اليمن.



وقالت مصادر عسكرية، إن الدفاعات اليمنية، أسقطت طائرتين حوثيتين في سماء المدينة، مع فجر اليوم، دون حدوث أي أضرار بشرية أو مادية.



وتأتي عملية إطلاق طائرات مسيرة حوثية في سماء مأرب، بالتزامن مع هجمات انتحارية تنفذها مجاميع مسلحة على مواقع للجيش في صرواح غربي المدينة.



وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية، قد استهدفت الأسبوع الماضي، منزل محافظ المحافظة اللواء، سلطان العرادة، بصاروخ باليستي، أسفر عن خسائر مادية في المنزل دون حدوث أي خسائر بشرية.



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