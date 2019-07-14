الحكومة تحذر من خطر وشيك يهدد البحر الأحمر وخليج عدن

حذرت الحكومة اليوم من كارثة وخطر وشيك يضرب البيئة في البحر الاحمر وخليج عدن نتيجة لتسرب النفط من خزان في محافظة الحديدة.
وقد جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته رئاسة الوزراء على حسابها في تويتر.
وأكدت فیھ أن الحیاة البحریة والدول المشاطئة معرضة لخطر كبیر في حال وقوع الكارثة.
وأشارت الحكومة أنھا خاطبت الأمم المتحدة ً مرارا لممارسة الضغط على ملیشیا الحوثي للسماح بإجراء فحص فني وأعمال صیانة لخزان "صافر" العائم، بمیناء "رأس عیسى".
ولفت الفیدیو إلى أن الخزان "صافر" عبارة عن ناقلة نفط ضخمة یبلغ وزنھا 410 آلاف طن، تضم أكثر من ملیون برمیل نفط خام، ولم تخضع للصیانة منذ أكثر من 4 سنوات، رغم انتھاء عمرھا الافتراضي.
وكانت الأمم المتحدة ارسلت في مایو الماضي فریقً لكن الحوثيون عرقلوا وصوله.
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