مراسلنا.. مقتل شيخ قبلي على يد مسلحين قبليين في أعقاب ثأر قديم

أقدم مسلحون قبليون على قتل شيخ قبلي من ابناء مديرية عين محافظة شبوة شرق البلاد على خلفية ثأر قبلي قديم.

وقال مراسل "الخليج 365" ان مسلحين من قبيلة آل ابو طهيف بوادي حريب جنوب شرق محافظة مأرب، أقدموا على قتل الشيخ "عبدالملك ناصر عوض المسلماني" أحد شيوخ قبيلة المسالمة بوادي عين غرب محافظة شبوة.

وأوضح المراسل ان مجموعة مسلحة من آل ابو طهيف نصبت كميناً للشيخ عبدالملك المسلماني بعد عملية رصد ومتابعة وأطلقوا عليه وابل من الرصاص من آسلحة خفيفة مما أسفر عن مقتله على الفور.

وأكد المراسل ان آل ابو طهيف اقدموا على قتل المسلماني على خلفية مقتل احمد مبارك الطهيفي قبل اكثر من سنة على يد المسالمة على خلفية ثأر قديم يعود إلى ثمانينات القرن الماضي.