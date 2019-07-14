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خارطة المواجهات في جبهات مريس وقعطة وحجر وسط خسائر فاحدة للمليشيا

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شهدت جبهة الضالع في ثلاث مناطق مريس وقعطبة وحجر اشتباكات هي الاعنف بين القوات المشتركة من جهة ومليشيا الحوثي من جهة اخرى خلال الساعات الماضية وسط خسائر فادحة في صفوف المليشيا.

وقالت مصادر خاصة إن اشتباكات دارت في الجبهات الثلاث أدت الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا ايران الحوثية بعد محاولتهم التقدم.

وذكر مصدر في الجبهة لـ الخليج 365، إن الاشتباكات اسفرت عن قتلى حوثيين ما تزال جثثهم مرمية بالشعاب وخطوط التماس، فيما نقلت بعض الجثث الى ثلاجات مستشفيات محافظة إب.

وتتكبد مليشيا الحوثي منذ اندلاع المعارك في الضالع خسائر فادحة نتيجة لمحاولاتهم التقدم الى مواقع القوات المشتركة دون جدوى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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