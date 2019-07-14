خارطة المواجهات في جبهات مريس وقعطة وحجر وسط خسائر فاحدة للمليشيا

شهدت جبهة الضالع في ثلاث مناطق مريس وقعطبة وحجر اشتباكات هي الاعنف بين القوات المشتركة من جهة ومليشيا الحوثي من جهة اخرى خلال الساعات الماضية وسط خسائر فادحة في صفوف المليشيا.
وقالت مصادر خاصة إن اشتباكات دارت في الجبهات الثلاث أدت الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا ايران الحوثية بعد محاولتهم التقدم.
وذكر مصدر في الجبهة لـ الخليج 365، إن الاشتباكات اسفرت عن قتلى حوثيين ما تزال جثثهم مرمية بالشعاب وخطوط التماس، فيما نقلت بعض الجثث الى ثلاجات مستشفيات محافظة إب.
وتتكبد مليشيا الحوثي منذ اندلاع المعارك في الضالع خسائر فادحة نتيجة لمحاولاتهم التقدم الى مواقع القوات المشتركة دون جدوى.
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