«محمد الحاج» لــ "الخليج 365": مليشيا الحوثي صناعة إيرانية بامتياز

قال «محمد الحاج» النائب الأردني السابق بأنه لا شك أن الشعب اليمني يعاني من الحوثيين الذين يعيثون فسادا في اليمن.
وأضاف في تصريحات خاصة بأن مليشيا الحوثي صناعة إيرانية بامتياز، لأن نظام الملالي قد أخذ على عاتقه منذ أن وصل إلى السلطة في إيران مهمة تمزيق العالم العربي وصناعة الصراعات الداخلية خدمة للمشروع الصهيوني الذي يسعى إلى أن تكون دولة الكيان الصهيوني هي الأقوي في محيطها.
وكشف «الحاج» بأن ما يجري في اليمن من إعدادات إنما هو جزء من هذا المخطط الممنهج.
وحول الإعدامات التي تنفذها مليشيا الحوثي قال «محمد الحاج» في تصريحاته الخاصة بأن هذه الإعدامات لفرض أنفسهم بالقوة والقضاء على كل القوى المقاومة لهم، ثم هي استخدام لطريقة نظام الملالي في تصفية خصومهم.
وأضاف قائلاً: أما عن الحل لمشكلة اليمن فأنا أعتقد أن الحل السياسي في ظل المعادلة الصعبة غير وارد.
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