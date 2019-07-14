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اشتباكات عنيفة في جبهة حجر بالضالع

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قالت مصادر محلية في محافظة الضالع إن اشتباكات دارت اليوم الاحد بين القوات المشتركة من جهة ومليشيا  الحوثي من جهة اخرى في جبهة حجر.

وذكرت  المصادر أن اشتباكات دارت بين القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني من جهة، ومليشيات الحوثي من جهة أخرى، بعدة مناطق في حجر..

وشهدت الجبهة قصفا عنيفا نفذتها القوات المشتركة على مليشيا الحوثي.

وتركزت الاشتباكات في جبهات حجر شرق باجة ولكمة الدوكي والشغادر والزبيريات وباب غلق بشخب بمحافظة الضالع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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