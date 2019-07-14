اشتباكات عنيفة في جبهة حجر بالضالع

قالت مصادر محلية في محافظة الضالع إن اشتباكات دارت اليوم الاحد بين القوات المشتركة من جهة ومليشيا الحوثي من جهة اخرى في جبهة حجر.
وذكرت المصادر أن اشتباكات دارت بين القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني من جهة، ومليشيات الحوثي من جهة أخرى، بعدة مناطق في حجر..
وشهدت الجبهة قصفا عنيفا نفذتها القوات المشتركة على مليشيا الحوثي.
وتركزت الاشتباكات في جبهات حجر شرق باجة ولكمة الدوكي والشغادر والزبيريات وباب غلق بشخب بمحافظة الضالع.
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