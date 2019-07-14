محلل سياسي: الأزمة الانسانية في اليمن تزاداد بسبب تطرف الحوثيين

أكد المحلل السياسي وضاح الجليل أنه مر نحو 7 أشهر على اتفاق استوكهولم، ولم ينفذ الحوثيون أي بند من بنوده، بل يعمل الحوثيون على التحايل عليه حتى أصبح مجمد، وأن الجولة الجديدة من الاجتماعات المرتقبة بين الحكومة وميليشيا الحوثي الإرهابية لن تأتي أيضا بأي جديد نظرا لتعنت الحوثي.
وذكر الجليل في تصريحات لقناة اكسترا نيوز، أن الأزمة الإنسانية تزداد يوميا في اليمن، وذلك بسبب تطرف الحوثيين، على الرغم من أن اتفاق استوكهولم كان الهدف منه بالأساس وقف معاناة اليمنيين.
وتابع أن ميليشيات الحوثي قامت خلال الأيام الماضية بتمثيلية إعادة انتشار في الحديدة، والأمم المتحدة وافقتهم على هذا الإجراء الأحادي دون أن ترجع للجانب اليمني، كما أن المبعوث الأممي لا يقدم أي جديد بل يكتفي بالتصريحات حول حلول مرتقبة دون حدوث تطور للأوضاع على الأرض.
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