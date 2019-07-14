انطلاق امتحانات الفصل الثاني في معهد العلوم الصحية بسيئون

انطلقت اليوم الاحد في مدينة سيئون امتحانات الفصل الثاني في معهد العلوم الصحية.

واستمع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي من مدير المعهد الدكتور محمد عوض لرضي ونائب مدير المعهد مدير قسم التسجيل والقبول بالمعهد الدكتور علي بن وثاب الى شرح عن سير العملية الامتحانية و مستوى الاعداد الذي سبق الامتحانات من تهئية اجواء و ظروف تمكن الطلاب من اداء الامتحانات بصورة جيدة .

ولفت لرضي وبن وثاب الى ان اجمالي الطلاب الملتحقين بالامتحانات 390 طالب وطالبة موزعين على تخصصات تمريض تقني و تمريض عام و ضابط صحة عامة و فني اشعة وفني تخدير و فني عمليات و فني مختبر و قابلة تقنية و قابلة مجتمع و مساعد طبي عام.