ناشطون يسخرون من غضب الحوثي ونصرالله لإيران أكثر من أنفسهم (استطلاع خاص)

أثارت مقابلة لزعيم مليشيا حزب الله في لبنان حسن نصر الله، موجة سخرية واسعة في الأوساط العربية، بعد ان حذر السعودية والامارات من الدخول مع إيران في حرب.

وخلال المقابلة التي أجرته مع قناة "المنار" التابعة لمليشياته، ظهر حسن نصرالله كما يبدو وكأنه المتحدث باسم طهران، وينتمي لإيران، وليس لبنانياً كما يزعم ولا حتى عربياً، كون خطابه عدائي للعرب ويفاخر بإيران، كما هي أفعاله على الأرض من الوهلة الأولى لتشكيل مليشياته أعلن الحرب وخاضها ضد العرب في لبنان وسوريا والعراق وحتى اليمن.

وتزامناً مع تهديداته التي اطلقها مؤخراً ضد السعودية والامارات، أدلى عدد من الناشطين بآرائهم في تصريحات خاصىة لـ "الخليج 365" تفاوتت بين الغاضبة والساخرة.

ويقول الناشط علي بن عبدالله الصالحي في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" التهديدات التي أطلقها المدعو حسن نصر الله زعيم مليشيا حزب الله في لبنان، تُثبت للجميع انه ومليشياته لا ينتمون للبنان وليست لبنان وطنهم وإنما هم محتليين لبلد لبنان، وليسوا حتى عرب، وإلا لماذا يغضبون من أجل إيران ولا يغضبون على وطنهم الأم ولا يكترثون بمستقبل بلدانهم وما تعانيه الشعوب العربية.

وأضاف: في اليمن لدينا مليشيا الحوثي الايرانية تتعرض لأعنف حرب من قبل الجيش الوطني والتحالف العربي، وتباد بشكل يومي في الجبهات، ولكنها لا تغضب ولا تقوم بأي ردة فعل بحجم ما تتعرض له، إلا عندما يضيق الخناق على إيران، أو بمجرد صدور قرار عن عقوبات جديدة، تصعد مليشيا الحوثي من عملياتها في اليمن، واستهدافها للسعودية، مما لا يدع مجالاً للشك أن الحوثي مجرد أداة لإيران تقتل به الشعوب العربية وتستهدف الأنظمة العربية.

من جانبه قال الناشط عبداللطيف صالح، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" ان تلك التصريحات العدائية للعرب، التي أطلقها حسن نصرالله ليست غريبة، فجميع الاعمال العسكرية التي ينفذها في المنطقة العربية عدائية للعرب وتستهدف الشعوب العربية وأنظمتها العربية الخالصة، مؤكد ان اكبر متضرر من الجود العسكري لمليشيا حزب الله في لبنان هو الشعب اللبناني الذي يعيش اسوأ مراحله منذ تشكل تلك المليشيات الايرانية على أرضه، بينما إسرائيل آمنة مستقرة ولا تعاني من مشاكل عسكرية ولا امنية ولا حتى اقتصادية.

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المنشد ماجد عبدالرحمن يقول في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" ان حسن نصرالله ومليشياته في لبنان ليسوا إلا عبيد عند إيران يتلقون التوجيهات منها، متى يتحدثون وبماذا، وأين يتحركون ومتى، مثلهم مثل عبدالملك الحوثي ومليشياته في اليمن.

وتساءل ساخراً لماذا يزعم عبدالملك الحوثي ومثله حسن نصرالله بأنهم عرب ومن سلالة بني هاشم من قريش، وولائهم المطلق لإيران وغضبهم لغضبها في خطاباتهم الاعلامية وتصريحاتهم وأعمالهم العسكرية تتناقض كثيراً مع مزاعمهم تلك وتفضحهم وتكشفهم على حقيقتهم، كما يفضحهم حقدهم وعداوتهم للعرب، وجرائمهم بحق الشعوب العربية.

من جانبه قال المخرج الاذاعي محمد فرج في تصريحات لـ "الخليج 365" ان مليشيا الحوثي في اليمن ومليشيا حزب الله في لبنان، لا يهمها مستقبل تلك البلدان التي تتواجد فيها وتنشط على أرضها، بقدر ما يهمها ما تهتم به إيران وتسعى إلى تحقيقه، لذلك نجدها تقحم تلك البلدان في حروب مدمرة ومضرة وكارثية على الشعب، وهو ما حد ويحدث حالياً في اليمن وحدث من قبل في لبنان.

وأكد ان تلك الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الايرانية على الشعب اليمني والسعودية، ليست في مصلحة اليمن، ولا حتى في صالح تلك المليشيا، لكنها تنفذ توجيهات تتلقاها من إيران، ولا تبالي ولا تكترث بضرر تلك الحرب على اليمن والشعب اليمني، ولا تكترث حتى لتلك الخسائر الكبيرة التي تلحق بها نتيجة تلك الحرب الغير متكافئة.

كما عبر العديد من الناشطين والمواطنين عن آرائهم والتي أكدوا خلالها على ضرورة تظافر الجهود العربية وتوحيدها ضد مليشيات إيران وأذرعها المسلحة في المنطقة، ومدى خطورتها على أمن واستقرار المنطقة العربية.