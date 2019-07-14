مليشيا الحوثي ترفض حضور لقاء لمناقشة تنفيذ اتفاق السويد بحضور لوليسغارد

قالت مصادر خاصة إن مليشيا الحوثي رفضت اليوم الحضور الى لقاء لنقاش اتفاقية السويد. وذكرت المصادر لـ الخليج 365، إن لقاء حضره اليوم الفريق الحكومي بقيادة اللواء صغير بن عزيز مع الجنرال لوليسغارد. وكان من المقرر أن يحضر وفد مليشيا الحوثي إلا أنهم رفضوا الحضور. وكان من المقرر ان يعقد اللقاء على متن سفينة قبالة ميناء الحديدة.

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