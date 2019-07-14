اللواء لخشع: نواصل بناء المؤسسة الأمنية وفقا لأعلى المستويات والمبادئ الوطنية

دشن النصف الثاني من العام التدريبي لقوات الامن الخاصة لاقليم عدن اليوم حيث قدم فيه رجال الأمن فقرات استعراضية قتالية لسرايا قوات الأمن الخاصة وعرضاً عسكرياً وخطابياً.

وأكد نائب وزير الداخلي اللواء علي لخشع مواصلة جهود بناء المؤسسة الأمنية وفقاً لأعلى المستويات والمبادئ الوطنية، وذلك بموجب الخطة المعدة من قِبل وزارة الداخلية، منوهاً بأهمية دور قوات الأمن الخاصة في حفظ الأمن والاستقرار، ومدى استعدادها الكامل في القيام بمهامها ومسؤولياتها الملقاة على عاتقها على أكمل وجه في الحفاظ على المنجزات الوطنية، وأكد حرص قيادة الوزارة على تأهيل وتدريب منتسبي المؤسسة الأمنية.

من جانبه جدد قائد قوات الأمن الخاصة اللواء الركن فضل باعش، التأكيد أن قوات الأمن الخاصة ستكون دوماً صمام أمان الوطن في حفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على أمن وسكينة وممتلكات وحقوق المواطن، وأكد مواصلة جهود تدريب وتأهيل منتسبي قوات الأمن الخاصة للقيام بواجباتها بالشكل المطلوب.

حضر التدشين وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن عبدالله يحيى جابر، ومدراء عموم الإدارات العامة في وزارة الداخلية وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية.

حضر التدشين وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن عبدالله يحيى جابر، ومدراء عموم الإدارات العامة في وزارة الداخلية وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية.