شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء (هيثم قاسم طاهر) وزير الدفاع السابق قائداً للمجلس العسكري (صورة وتفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن اليوم عن تسمية وزير الدفاع الاسبق اللواء هيثم قاسم قائدا عاما للقوات المشتركة في الساحل الغربي.

وشكلت قيادة الالوية العسكرية في عموم الساحل الغربي امس، مجلس عسكري وعمليات مشتركة من قادة الالوية وباشراف التحالف العربي .

وبحسب مصادر ميدانية فقد تم توزيع المهام القيادية كالتالي:

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اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، قائد عام القوات المشتركة

القائد علي سالم الحسني، المشرف العام على ألوية العمالقة

العميد رائد الحبهي، قائد اللواء الأول عمالقة

العميد حمدي شكري، قائد اللواء الثاني عمالقة

العميد عبد الرحمن اللحجي، قائد اللواء الثالث عمالقة

العميد طارق محمد عبد الله صالح، قائد المقاومة الوطنية

العميد بسام المحظار، قائد اللواء الثالث مشاة

العميد علي الكنيني، قائد اللواء السابع عمالقة

العميد سليمان الزرنوقي، قائد لواء الزرانيق عمالقة

العميد أحمد الكوكباني، قائد اللواء الأول تهامة

العميد صادق دويد، نائب قائد المقاومة الوطنية.