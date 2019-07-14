شكرا لقرائتكم خبر عن كيف سيكون شكل ولى العهد السعودي بعد 50 عام .. السعوديون يحتفون بهيبة ووقار الامير محمد بن سلمان في تطبيق (صورتك وانت شايب) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فبعد ان اجتاح تحدي نشر الصورة التي يتم وضعها على البرنامج لتظهر الشخص وكأنه قد كبر في السن وبدت عليه ملامح الشيخوخة، تصدر وسم "صورتك وانت شايب” الأوسمة الأكثر تداولا في السعودية

اخبار تهمك



















ونشر مغردون صورهم حين يكبرون في السن وتباينت تعليقات المغردين على الصور بين معجب بشكله عندما يكبر ومستاء منه.

ذهب بعض المغردين السعوديين إلى تداول صور بعض المشاهير وكان على رأسهم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إذ نشر له مغردون صورا بنفس الطريقة مبدين إعجابهم بشكله عندما يكبر في السن.

Advertisements

وكتت إحد المغردات معلقة على صورة نشرتها لولي العهد السعودي قائلة: "حتى في شيبه هيبة وفي عيونه أمان الدنيا كلها"، وكتب آخر باللغة الإنجليزية قائلا: "فليحفظه الله.