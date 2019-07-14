شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون : يتعرضون لمجزرة غير مسبوقة وإبادة العشرات مع آلياتهم بينهم قناصة في أخطر عملية (تفاصيل كاملة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت مليشيات الحوثي يوم امس السبت لمجزرة وابيد العشرات منهم اثناء محاولة تسللهم إلى مواقع محررة شمال محافظة #الضالع .

وقالت المصادر "أن مواجهات عنيفة، دارت اليوم السبت، في جبهتي الزبيريات وباب غلق شمال الضالع، غداة مصرع عشرات الحوثيين، وأفشلت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية محاولات تسلل جديدة للمليشيات".

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واستمرت المواجهات العنيفة منذ منتصف الليل وحتى اليوم في جبهتي الزبيريات وباب غلق شرق مدينة الفاخر بمحافظة الضالع بين القوات المشتركة ومليشيات الحوثي، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأكدت مصادر ميدانية مصرع عشرات الحوثيين عندما حاولوا التسلل إلى أطراف قرية شخب شمال شرق مديرية قعطبة.

وأفادت بأن جثث الصرعى الحوثيين ما زالت مرمية في العراء وتم اغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة.

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وأضافت المصادر "أن المليشيات وكعادتها لجأت للانتقام الوحشي من المدنيين ردا على خسائرها وشنت قصفا عشوائيا هستيريا بالصواريخ وقذائف الكاتوشا بعد إحباط محاولة التسلل الفاشلة ومصرع جميع العناصر الحوثية".

ودمرت مدفعية القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية عربة bmb كانت تقصف قرى الشغادر ولكمة الدوكي وحبيل الظبة وسط جبهة حجر شمال الضالع.. وأكدت المصادر إصابتها بدقة وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد في السماء بعد الاستهداف حيث تتمركز في الأطراف الغربية الجنوبية لقرية عويش بحافة "المحراقة" جوار منزل المواطن عبده صالح أحمد.

ونجح أحد أفراد وحدة القناصة في اللواء السابع صاعقة المرابطون في "لكمة الدوكي" في إنهاء حياة أحد قناصة المليشيات الحوثية ذراع إيران في اليمن، في "وادي البيضانية" خلال انتقاله من موقع "الدوحجة" إلى موقع "الطيرمة" على متن دراجة نارية جنوب منطقة عويش، شمال غرب مديرية قعطبة.

وكانت قصفت مليشيات الحوثي بقذائف الهاون منطقة المشاريح شمال غرب حجر بمحافظة الضالع بقذائف الهاون أثناء أداء شعائر صلاة الجمعة.

مصدر محلي قال إن عدداً من قذائف الهاون سقطت في الأطراف الشرقية من المشاريح دون ضحايا.

