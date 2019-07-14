عدن: وزير يقتحم مبنى الوزارة ويزاول عمله بعد قرار توقيفه من العمل

أفادت مصادر محلية في عدن إن وزير المياة والبيئة العزي هبةالله شريم اقتحم مبنى وزارة المياة بالقوة وزاول عمله بعد قرار توقيفه نتيجة لتغيبه عن اداء عمله.

وذكرت المصادر أن وزير المياه والبيئة الموقوف عن عمله بموجب قرار حكومي، اقتحم مبنى الوزارة وباشر العمل من مكتبه، محميًا بقوة عسكرية من أبناء محافظته الحديدة، غربي البلاد.

وفي 10 يوليو الجاري، أصدر رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، قرارًا قضى بإيقاف شريم عن عمله، وتكليف وكيل الوزارة لقطاع المياه بتسيير أعمال الوزارة.

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه تعليق من قبل الحكومة حول عملية الاقتحام حتى الساعة 12:00 ت غ، مارس شريم عمله بالوزارة، كما كان عليه الحال قبل إيقافه دون أن يعترضه أحد، حسب المصدر ذاته.

وكان قرار الإيقاف بحق شريم على خلفية تجاوزات له رصدها تقرير مرفوع إلى رئاسة الوزراء، وانقطاعه عن أداء مهامه، وعن اجتماعات الحكومة لما يزيد عن 8 أشهر، حسب حيثيات القرار.