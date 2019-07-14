مراسلنا.. ناقلة متوقفة بالطريق الدولي بصافر تتسبب بحادث مروع (صور)

تسببت ناقلة غاز في حادث مروري مروع لسيارة تقل مسافرين مع الخط الدولي بالقرب من منشأة صافر شرق محافظة مأرب.

وقال مراسل "الخليج 365" ان ناقلة غاز مسال متوقفة في صافر بالطريق الاسفلتي بالخط الدولي الرابط بين محافظة مأرب والعبر ومنفذ الوديعة مع السعودية، تسببت في حادث مروع لسيارة نقل صغيرة.

وأوضح المراسل ان السيارة كانت تمشي بالطريق بسرعة متوسطة وارتطمت بمقطورة غاز متوقفة وسط الطريق الاسفلتي امام منشأة صافر النفطية.

وأكد ان ناقلات ومقطورات الغاز التي تقف في طوابير طويلة بالطريق الاسفلتي أمام منشأة صافر تشكل خطراً كبيراً على المسافرين نتيجة تضييقها للطريق الذي يشهد حركة مرتفعة للنقل العام والخاص بعد ان اصبح طريق مأرب العبر هو الطريق البري الدولي الوحيد الذي يربط اليمن بدول الجوار.

ورصد مراسل "الخليج 365" صوراً تظهر بشاعة الحادث الذي تعرضت له السيارة بعد ارتطامها بمقطورة الغاز بالطريق الاسفلتي الدولي أمام بوابة منشأة صافر النفطية والغازية.