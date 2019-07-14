وفاة مزارع إثر تعرضه لصعقة كهربائية في مزرعته جنوب مأرب

توفي ظهر اليوم الأحد مزارع إثر تعرضه لصعقة كهربائية في مزرعته بوادي جراذا بمديرية حريب جنوب شرق محافظة مأرب. وقال مراسل "الخليج 365" ان المواطن احمد عبدالله ناصر العباب توفي إثر تعرضه لماس كهربائي أثناء محاولته إصلاح خط الكهرباء الموصل إلى مضخة الماء لري مزارعه في وادي جراذا شمال غرب وادي حريب. وأكد المراسل ان العباب حاول اصلاح اسلاك الكهرباء وتعرض لصعقة أفقدته الوعي تم نقله على إثرها إلى مستشفى العطير القريب على بعد أمتار إلا أنه قد فارق الحياة.

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