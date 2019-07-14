غريفيث يزور السعودية غداً الإثنين

يزور المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، العاصمة السعودية، الرياض غدا الاثنين لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية، حسبما افادت قناة العربية .

وتأتي زيارة غريفيثس بعد جولة شملت موسكو وأبوظبي ومسقط وواشنطن في إطار مساعيه لإحياء العملية السياسية وجهود الأمم المتحدة السلمية في اليمن بعد توقف استمر أكثر من شهرين.

فيما أكدت مصادر قريبة من الرئاسة اليمنية "أن الحكومة تدرس حاليا تعليق التزاماتها باتفاق ستوكهولم بسبب خروق ميليشيات الحوثي المستمرة والتي كان آخرها إصدار أحكام بالإعدام في صنعاء بحق ثلاثين مدنيا من الأكاديميين والناشطين والطلبة مدرجة أسماؤهم في قوائم تبادل الأسرى ضمن بنود اتفاق ستوكهولم.

وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين اليمنيين سيبلغون غريفيثس بهذا الموقف خلال لقائه المقرر عقده غدا الاثنين مع نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، ورئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك.