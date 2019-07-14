كهرباء ساحل حضرموت توضح سبب الإنقطاعات المتكررة وتعتذر للمواطنين

قالت المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت، أن أسباب تكرار انقطاع التيارالكهربائي على معظم مناطق ساحل حضرموت يعود إلى عدم توفير مادة المازوت والديزل لمحطات التوليد.
وأضافت المؤسسة أنه يجرى حالياً التشغيل بالوقود المتوفر من مادة الديزل والذي يوشك على الانتهاء بخزانات محطات التوليد، ما يتسبب في ضعف القدرة التوليدية بالمحطات لمضاعفة العجز.
ولفتت إلى أن البرنامج قد يصل في أوقات الذروة إلى نظام ساعتين تشغيل بساعتين تخفيض، وأحياناً تصل ساعات الانقطاع إلى ثلاث ساعات متواصلة في حاله عدم تزويد المحطات بالوقود بصورة عاجلة.
وقدمت المؤسسة الاعتذار عن المضايقات الناتجة عن ساعات انقطاع التيار المتواصلة والخارجة عن إرداتها.
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