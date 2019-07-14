هزة أرضية تضرب مدينة الشحر بحضرموت

ضربت هزة أرضية اليوم الأحد مدينة الشحر بمحافظة حضرموت . وذكرت مصادر محلية، أن المواطنين شعروا بوقوع هزة أرضية في الساعات الأولى ليوم الأحد . وأضافت المصادر أن الهزة الأرضية كانت مفاجئة وشعر بها سكان الشحر والمناطق القريبة منها .

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