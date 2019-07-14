مجتهد : بن سلمان يقدم وساطة إلى “الحوثيين”

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

ذكرت مصادر سعودية أن النظام السعودي لجأ الى ارسال وساطة قبلية إلى أنصار الله للتفاهم حول مستقبل العدوان الذي تشنها السعودية بمشاركة نحو 17 دولة عربية واجنبية على اليمن.

ووفقا للمغرد السعودي الشهير “مجتهد” على صفحته في تويتر، فقد ارسل محمد بن سلمان وسطاء من القبائل اليمنية لإقناع “اانصار الله” بالتفاهم ويعرض تسليمهم الشمال بالكامل مقابل عدم التدخل بالجنوب وغض الطرف عن مشروع أنبوب النفط الذي يمر في منطقة المهرة.

وأكد مجتهد أن “الحوثيون يرفضون ويصرون على كامل اليمن مع اعتذار سعودي إماراتي وتعويضات بعشرات المليارات”.