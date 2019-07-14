- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض
ذكرت مصادر سعودية أن النظام السعودي لجأ الى ارسال وساطة قبلية إلى أنصار الله للتفاهم حول مستقبل العدوان الذي تشنها السعودية بمشاركة نحو 17 دولة عربية واجنبية على اليمن.
ووفقا للمغرد السعودي الشهير “مجتهد” على صفحته في تويتر، فقد ارسل محمد بن سلمان وسطاء من القبائل اليمنية لإقناع “اانصار الله” بالتفاهم ويعرض تسليمهم الشمال بالكامل مقابل عدم التدخل بالجنوب وغض الطرف عن مشروع أنبوب النفط الذي يمر في منطقة المهرة.
وأكد مجتهد أن “الحوثيون يرفضون ويصرون على كامل اليمن مع اعتذار سعودي إماراتي وتعويضات بعشرات المليارات”.
كانت هذه تفاصيل خبر مجتهد : بن سلمان يقدم وساطة إلى “الحوثيين” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.