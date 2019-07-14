تراند اليوم : محمد بن سلمان يتدخل ”شخصيا” في قضية هروب الأميرة ”هيا بنت الحسين” .. تفاصيل مفاجئة تكشف لأول مرة...

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يتدخل ”شخصيا” في قضية هروب الأميرة ”هيا بنت الحسين” .. تفاصيل مفاجئة تكشف لأول مرة... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت وسائل إعلامية معلومات جديدة تزعم تدخل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قضية هروب الأميرة هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي محمد بن راشد.

وبحسب الوسائل الإعلامية فإن الأمير بن سلمان نسق مع محمد بن زايد والملك الأردني وسهلوا هروب الأميرة هيا من دبي إلى ألمانيا ثم إلى لندن.

وكانت تلك الوسائل قالت إن أمير سعودي كشف أن عملية هروب الأميرة الهاشمية، هيا بنت الحسين، زوجة حاكم إمارة دبي محمد بن راشد، والأخت غير الشقيقة لملك الأردن عبد الله الثاني، تمّت بمساعدة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وبالتنسيق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والملك الأردني، وسط خلاف مستعر بين حاكم دبي ورجل أبو ظبي القوي.

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ونقل مصدر دبلوماسي لـ«الاخبار» اللبنانية عن الأمير السعودي أنه اطلع على حيثيات سفر الأميرة هيا وأولادها وطلبها الطلاق من ابن راشد، وتقديم طلب اللجوء إلى ألمانيا.