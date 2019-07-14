غلاب يكشف عن عوامل بقاء الحوثية وسرعة سقوطها

كشف وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، اليوم الأحد، عن العوامل التي تعتمد عليها الحوثية للبقاء رغم أنها منبوذة.

وقال غلاب في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "الحوثية كعصابة منبوذة تعتمد لبقائها على تبني تحالفات مرحلية".

وتابع:"اما عملها المحموم فيركز على بناء حواضن لمشروعها العنصري، وكثافة السطو والنهب واللصوصية لبناء ثروات طائلة، وهي عصبية عرقية ومناطقية، تشتيت اي قوة اجتماعية او سياسية وتجارية منافسة".

ومضى :"العمل كوظيفة قذرة للخارج وعميل مزدوج".

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وذكر أن "الكثير لا يدرك طبيعة الصراع مع الحوثية بالذات قوى خارجية، ومشروع الحوثية بأبعاده الداخلية والخارجية غير قابل للحياة فالتركيبة والوظيفة والمسار الحوثي يتناقض جذريا مع اليمن كهوية وجغرافيا ومستقبل".

وذكر أن "المعركة مستمرة حتى يتم اسقاط جريمة لص دجال مقامر وكل مسارات خارج هذا سياق ستفشل حتما".

وقال:"توحَّـد أبناء محافظة إب، على قلب رجُلٍ واحد، ورفضوا إنشاء مركز للاجئين، لأسباب موضوعية، فرضخت لهم سلطة الأمر الواقع".

واختتم:"وهكذا لو توحَّـد كل أبناء اليمن، ضد عصابة الكهنوت الحوثية، لأسقطوها في أقرب وقت، ولعاد لليمن دولته وقوته ومجده، ورمموا جراحه وآلامه".