الوفد الحكومي يصل إلى السفينة الأممية لعقد اجتماعات لجنة الانتشار

أفاد مصدر مسؤول بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، بان الوفد الحكومي وصل إلى سفينة أممية وذلك لعقد اجتماعات لجنة الانتشار.

وفي التفاصيل، وصل الوفد التابع للحكومة اليمنية اليوم الأحد، إلى سفينة أممية قبالة سواحل مدينة الحديدة، غربي اليمن، لاستئناف اجتماعات لجنة إعادة الانتشار الهادفة لتنفيذ اتفاق السويد.

ونفلت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" عن مصدر محلي مسؤول موال للحكومة، قوله، إن الوفد الحكومي وصل إلى سفينة أممية، لعقد الاجتماع الثلاثي بين الوفد الحكومي ووفد الحوثيين والوفد الأممي، لاستكمال مباحثات ملف إعادة الانتشار.

وأوضح المصدر أن الاجتماع سيعقد على متن السفينة وأنه من المتوقع أن يصل وفد الحوثيين في وقت لاحق اليوم.

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من جانبه، قال معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، إن اجتماع لجنة التنسيق المشتركة لإعادة الانتشار على ظهر سفينة في عرض البحر، يأتي بعد إغلاق المليشيات الحوثية مداخل مدينة الحديدة، وتقييد حركة رئيس اللجنة والبعثة الدولية.

واعتبر الإرياني، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هذا الاجتماع بأنه دليل "فشل ذريع للبعثة والمبعوث الأممي ومؤشر لفشل اللجنة في تحقيق أي تقدم".

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع بعد مرور نحو سبعة أشهر على اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين، والذي نص على حل الوضع في محافظة الحديدة وتبادل 16 ألف أسير ومعتقل من الطرفين.

ولا تزال الأمم المتحدة تبذل جهوداً متكررة من أجل التوصل إلى توافق بين الجانبين لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وسط تباين كبير في المواقف بين الحكومة والحوثيين بشأن تفسير بنود الاتفاق.