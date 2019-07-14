هكذا علّق سياسيون على اجتماع "لوليسغارد" على ظهر سفينة

علق سياسيون، اليوم الأحد، على الاجتماع الذي سيعقد على ظهر سفينة بعرض البحر.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "اجتماع لجنة التنسيق المشتركة لإعادة الانتشار المقررة اليوم برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد على ظهر سفينة في عرض البحر، بعد إغلاق المليشيا الحوثية مداخل مدينة الحديدة وتقييد حركة رئيس اللجنة والبعثة الدولية، هو فشل ذريع للبعثة والمبعوث الاممي ومؤشر لفشل اللجنة في تحقيق اي تقدم".
أما اللواء رئيس الوفد الحكومي، صغير حمود بن عزيز قال "الأحد أجتماع مشترك للجنة تنسيق إعادة الانتشار في البحر المفتوح قبالة مدينة الحديدة".
وتابع:"مليشيات الكهنوت والتمرد الحوثيه اغلقت كل المعابر داخل مدينة الحديدة وقيدت حركة الفريق مايكل
بمدينة الحديدة مخالفة للفقرة 10 من اتفاق استكهولم وسوف يشكرهم، المبعوث على ذلك".
بدوره الصحفي والمحلل السياسي، عبدالكريم المدي، وصل فجر اليوم الوفد الحكومي للجنةتنسيق إعادة الانتشار في الحديدةبرئاسةاللواءالركن صغيربن عزيز رئيس الوفدإلى السفينة الأممية لعقد الاجتماع الثلاثي بينه والوفدين الأممي والحوثي".
ومضى :"وسيعقدالاجتماع في المياه الدوليةنظرا لإغلاق الحوثيين المنفذ بمدينةالحديدةلعرقلة المفاوضات".
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