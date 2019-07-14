أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019م، وهي كالتالي: بالصور.. فريق الحكومة اليمنية يصل للمشاركة باجتماع "لجنة الحديدة" https://www.alyamanalaraby. com/403667 وزير الإعلام ينتقد فشل جريفيث في تحقيق أي تقدم بالحديدة https://www.alyamanalaraby. com/403674 قوات الجيش تقتل 20 شخصا من ميليشيات الحوثي https://www.alyamanalaraby. com/403676 القوات المشتركة تواصل التقدم في جبهات الضالع والساحل الغربي https://www.alyamanalaraby. com/403682 القوات المشتركة.. تنسيق للجهود في مواجهة إرهاب الإخوان والحوثي (تقرير) https://www.alyamanalaraby. com/403683 الإمارات تدشن وحدة متكاملة لضخ المياه في شبوة https://www.alyamanalaraby. com/403690 ننشر أسعار الأسمنت والحديد في عاصمة إقليم حضرموت https://www.alyamanalaraby. com/403702 صحيفة: ليس غريباً العثور على أسلحة قطرية بأوكار الإخوان بعدن https://www.alyamanalaraby. com/403706 خبراء عسكريون يؤكدون على ضرورة بتر ذراع إيران في اليمن https://www.alyamanalaraby. com/403707 إجتماعات سرية بين الأصلاح والمخابرات التركية والحرس الثوري الإيراني https://www.alyamanalaraby. com/403714 حقوقيون: الميليشيات الحوثية تستخدم 200 ألف سيدة كدروع بشرية https://www.alyamanalaraby. com/403716 الإخوان يتاجرون بدماء الأبرياء بالاستثمارات في تركيا Advertisements https://www.alyamanalaraby. com/403719 الميليشيات تستغل مخيم المهاجرين الأفارقة لتجنيدهم في جبهات القتال https://www.alyamanalaraby. com/403725 لجنة المجلس الانتقالي للإغاثة والأعمال الإنسانية تقدم دعما خاصا لمستشفى النصر بـالضالع https://www.alyamanalaraby. com/403726 قيادي حوثي ينهب الباعة في صنعاء ويحول موارد المدينة لأقاربه https://www.alyamanalaraby. com/403729 وفد الحكومة يُسلم "لوليسغارد" ملفاً كاملاً عن خروقات المليشيا https://www.alyamanalaraby. com/403735 رئيس الحكومة يغادر إلى السعودية برفقة عدد من الوزراء https://www.alyamanalaraby. com/403736 بعد إيصال جثه نجله.. أب يقتل مشرفاً حوثيا و2 من مرافقيه بصنعاء https://www.alyamanalaraby. com/403737 صحيفة: قطر تستخدم «الإخوان» في اليمن لتنفيذ أجندتها https://www.alyamanalaraby. com/403740 الجيش يسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين في مأرب https://www.alyamanalaraby. com/403754 منها اليمن.. تقرير مفصل عن التوسعات الإيرانية في الوطن العربي https://www.alyamanalaraby. com/403760 أبوحاتم: توقعات بتراجع النفوذ الإيراني باليمن بعد تدخل التحالف https://www.alyamanalaraby. com/403762 ريمة.. قاض يضطر لاحتجاز امرأة متهمة بالقتل بمنزله لشهرين لهذا السبب! https://www.alyamanalaraby. com/403769

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