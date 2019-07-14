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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019م، وهي كالتالي: 

بالصور.. فريق الحكومة اليمنية يصل للمشاركة باجتماع "لجنة الحديدة"

https://www.alyamanalaraby.com/403667

وزير الإعلام ينتقد فشل جريفيث في تحقيق أي تقدم بالحديدة

https://www.alyamanalaraby.com/403674

قوات الجيش تقتل 20 شخصا من ميليشيات الحوثي

https://www.alyamanalaraby.com/403676

القوات المشتركة تواصل التقدم في جبهات الضالع والساحل الغربي

https://www.alyamanalaraby.com/403682

القوات المشتركة.. تنسيق للجهود في مواجهة إرهاب الإخوان والحوثي (تقرير)

https://www.alyamanalaraby.com/403683

الإمارات تدشن وحدة متكاملة لضخ المياه في شبوة

https://www.alyamanalaraby.com/403690

ننشر أسعار الأسمنت والحديد في عاصمة إقليم حضرموت

https://www.alyamanalaraby.com/403702

صحيفة: ليس غريباً العثور على أسلحة قطرية بأوكار الإخوان بعدن

https://www.alyamanalaraby.com/403706

خبراء عسكريون يؤكدون على ضرورة بتر ذراع إيران في اليمن

https://www.alyamanalaraby.com/403707

إجتماعات سرية بين الأصلاح والمخابرات التركية والحرس الثوري الإيراني

https://www.alyamanalaraby.com/403714

حقوقيون: الميليشيات الحوثية تستخدم 200 ألف سيدة كدروع بشرية

https://www.alyamanalaraby.com/403716

الإخوان يتاجرون بدماء الأبرياء بالاستثمارات في تركيا

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https://www.alyamanalaraby.com/403719

الميليشيات تستغل مخيم المهاجرين الأفارقة لتجنيدهم في جبهات القتال

https://www.alyamanalaraby.com/403725

لجنة المجلس الانتقالي للإغاثة والأعمال الإنسانية تقدم دعما خاصا لمستشفى النصر بـالضالع

https://www.alyamanalaraby.com/403726

قيادي حوثي ينهب الباعة في صنعاء ويحول موارد المدينة لأقاربه

https://www.alyamanalaraby.com/403729

وفد الحكومة يُسلم "لوليسغارد" ملفاً كاملاً عن خروقات المليشيا

https://www.alyamanalaraby.com/403735

رئيس الحكومة يغادر إلى برفقة عدد من الوزراء

https://www.alyamanalaraby.com/403736

بعد إيصال جثه نجله.. أب يقتل مشرفاً حوثيا و2 من مرافقيه بصنعاء

https://www.alyamanalaraby.com/403737

صحيفة: قطر تستخدم «الإخوان» في اليمن لتنفيذ أجندتها

https://www.alyamanalaraby.com/403740

الجيش يسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين في مأرب

https://www.alyamanalaraby.com/403754

منها اليمن.. تقرير مفصل عن التوسعات الإيرانية في الوطن العربي

https://www.alyamanalaraby.com/403760

أبوحاتم: توقعات بتراجع النفوذ الإيراني باليمن بعد تدخل التحالف

https://www.alyamanalaraby.com/403762

ريمة.. قاض يضطر لاحتجاز امرأة متهمة بالقتل بمنزله لشهرين لهذا السبب!

https://www.alyamanalaraby.com/403769

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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