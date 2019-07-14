شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد من كان في استقبال البركاني عند وصوله مطار ابوظبي .."صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، مساء امس، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في إطار زيارة رسمية تستغرق عدة أيام. اخبار تهمك

وكان في استقبال البركاني، بمطار أبوظبي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات الدكتورة امل عبدالله القبيسي وعدد من المسئولين في المجلس الوطني الاتحادي، وسفير بلادنا لدى دولة الإمارات فهد المنهالي.

ووفقاً لما ذكرته وكالة سبأ الرسمية، من المقرر أن يلتقي رئيس مجلس النواب خلال زيارته عدداً من المسؤولين الإماراتيين في قيادة الدولة والحكومة والمجلس الوطني الاتحادي لبحث المستجدات والتطورات الراهنة في اليمن، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والبرلمانين، لا سيما دور دولة الإمارات الفاعل في دعم مؤسسات الحكومة الشرعية واستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب في إطار تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

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