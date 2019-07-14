شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان سحب قواتها من اليمن .. مسؤول عسكري إماراتي بارز يفاجئ الجميع بهذا التحرك في اكبر معسكرات العاصمة عدن (صور) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قام العميد راشد الغفلي قائد قوات التحالف العربي بالعاصمة عدن، صباح الأربعاء، بزيارة إلى معسكر لواء حماية المنشآت الحكومية (معسكر الصولبان).
وفور وصول العميد راشد الغفلي إلى المعسكر كان في استقباله العميد أحمد مهدي بن عفيف قائد لواء حماية المنشآت الحكومية وعدد من ضباط اللواء.
ورحب بن عفيف بزيارة قائد قوات التحالف العربي بعدن مقدما شكره نيابة عن كافة منتسبي اللواء للعميد راشد الغفلي ودولة الإمارات العربية المتحدة على جهودهم في دعم لواء حماية المنشآت الحكومية وتعزيز دور الأمن في المحافظات المحررة وفي مقدمتها العاصمة عدن.
عقب ذلك طاف العميد راشد الغفلي والوفد المرافق له بأقسام وإدارات المعسكر مطلعا على العمل الذي ينفذه منتسبو لواء حماية المنشآت الحكومية.
وأشاد قائد قوات التحالف العربي بالدور الكبير الذي يقوم به لواء حماية المنشآت الحكومية في تعزيز الأمن والحفاظ على المرافق والمؤسسات.
Ø§Ù„Ù…Ø´Ù‡Ø¯ Ø§Ù„ÙŠÙ…Ù†ÙŠ
وأكد العميد راشد الغفلي وقوف قيادة قوات التحالف العربي إلى جانب منتسبي لواء حماية المنشآت الحكومية ودعم جهودهم في الحفاظ على المرافق الحكومية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان سحب قواتها من اليمن .. مسؤول عسكري إماراتي بارز يفاجئ الجميع بهذا التحرك في اكبر معسكرات العاصمة عدن (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.