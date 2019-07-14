شكرا لقرائتكم خبر عن صادم الإعلان عن وفاة فنانة شهيرة بحادث سير مروع.. والحزن يخيم على شبكات التواصل الاجتماعي (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشر خبر وفاة الفنانة نسرين طافش على تويتر بسرعة البرق، بعد أن نشر هذا الخبر الصادم على إحدى الصفحات على الفيس بوك، ليتفاعل الجمهور بقوة على إثره.

ومع تتبع رواد مواقع التواصل لخبر وفاة نسرين طافش لمعرفة حقيقته، تبين أنها مجرد شائعة مغرضة نالت منها، وأنه تم تداولها بكثافة بعد أن نشر أحد الحسابات هذا الخبر كحقيقة وبدأت الصفحات في نقلها.

وكان خبر وفاة نسرين طافش انتشر بقوة على مواقع التواصل، حيث تردد أنها توفيت إثر حادث سير وقع لها في دمشق، ومن ثم بدأ رواد تويتر يتساءلون حول حقيقة وفاة الفنانة السورية من عدمه، بينما أخذ آخرون ينقلون الخبر كحقيقة نقلاً عن المصدر.

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وفي ذات السياق، أبدى مصدر مقرب من نسرين طافش استيائه من نشر هذه الشائعات المغرضة، التي تتسبب في ازعاج لكل محبي النجم أو النجمة.

ومن جهتها، تجاهلت نسرين طافش تماماً الرد أو التعقيب على شائعة وفاتها التي تصدرت غوغل، لتنشر على حساباتها صورة حديثة لها مع كتابة حكمة تقول: "مع كل يوم جديد تأتي القوة والأفكار الجديدة".