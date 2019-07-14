شكرا لقرائتكم خبر عن هل تزوجت عليه وهي في عصمته؟ يمنية تتقدم بهذا الطلب الغريب لزوجها .. والأخير ينهي ‘‘حياتها’’ بطريقة لا تخطر على بال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم رجل “خمسيني” بالعاصمة صنعاء، زوجته “الثلاثينية” بالتخلص منه و الزواج من آخر وقام بتطليقها، بعد طلبها منه الإلتحاق بجبهات القتال في صفوف مليشيا الحوثي. اخبار تهمك

وقال مصدر محلي أن الزوج الذي يسكن في منطقة الأصبحي بصنعاء قام بتطليق زوجته بعد عشرة عمر لأكثر من خمسة عشر عاما بعد اتهامه لها بمحاولة التخلص منه والزواج من شخص آخر .

وأضاف المصدر أن وساطة تجرى الآن لإقناع الزوج بإعادة زوجته حتى لايضيع الاولاد وإقناع الزوج أن السبب الرئيسي لقناعة الزوجة هو الدورات الثقافية التي تقيمها “الزينبيات” التي تسعى لإقناع النساء في المناسبات العامة لخدمة المشروع الطائفي الحوثي .

جدير بالذكر أن المليشيا الحوثية تستغل التعبئة الدينية لمحاولة إقناع اليمنيين في خدمة مشروعها العنصري والطائفي وتستغل ضعف المستوى الثقافي لبعض الفئات اليمنية للزج بهم في حرب لاتخدم غير القوى الإمامية الرجعية.

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