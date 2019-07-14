شكرا لقرائتكم خبر عن رحمة حجيرة تحرج الحوثيين من وسط صنعاء .. وتكشف السبب الحقيقي لانسحاب الإمارات من اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الاعلامية المؤتمرية رحمة حجيرة المقربة من الرئيس السابق علي عبدالله صالح والتي تقيم في صنعاء ان انسحاب القوات الاماراتية من اليمن بسبب مقاومة اليمنيين من جماعة الرئيس هادي وحزب الاصلاح اخبار تهمك واضافت حجيرة في تغريدة على حسابها بموقع ” تويتر” تابعها “محرر صحيفة عدن الغد” اي يمني يحترم نفسه وبلاده يعلم ان انسحاب الامارات بسبب مقاومة اليمنيين من جماعة هادي والاصلاح . حد تعبيرها وتابعت حجيرة قائلاه : لاتستهينوا بشعبكم وتنسبوا الفضل لغيركم ،كناشطة قالت للجزيرة ان ايران وتهديدها للأمارات بقصف زجاج مبانيها هو السبب (فلماذا لم تهددها منذ٥سنوات).

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