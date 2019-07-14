مجتهد يكشف عن حدث هام في مطار أبها

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” عن صدور توجيهات عليا في السعودية بشأن المطارت وذلك على خلفية فشلها في التصدي للهجمات المسيرة.

وقال مجتهد إن توجيهات سرية صدرت بإغلاق مطار أبها ليلا من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا.

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وأضاف، في تغريدة له على “تويتر”: “توجيهات سرية بإغلاق مطار أبها ليليا من السادسة مساء إلى السادسة صباحا، بعد عجز دفاع ابن سلمان الجوي عن حماية المطار من قصف الحوثي المتكرر”، مرجحا أن تكون توجيهات مماثلة ستصدر لمطارات أخرى.

وأكد أن الأمر “يعتبر رفع الراية البيضاء بدلا من القدرة على المواجهة، وسلم لي عاصفة الجزم”.

وفي الآونة الأخيرة، شنت القوات الجوية اليمنية عدة هجمات على مطاري أبها وجيزان، جنوب غربي السعودية، عبر طائرات مسيرة وذلك رداً على استمرار العدوان السعودي على اليمن.