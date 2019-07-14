قصف حوثي يستهدف معسكر تجنيد في لودر بأبين

قصفت ميليشيات الحوثي الإنقلابية، صباح اليوم، معسكر تجنيد في مديرية لودر بمحافظة ابين.
ونقل موقع عدن الغد، عن مصدر عسكري، قوله أن صاروخي كاتيوشا سقطا في محيط معسكر تجنيد تم افتتاحه قبل ايام، ولم يسفر القصف عن سقوط ضحايا.
وتم تدشين معسكر تجنيد إستعداداً لمعركة تحرير مدينة مكيراس من قبضة ميليشيا الحوثي.
وتسيطر ميليشيا الحوثي الإنقلابية على مديرية مكيراس وصولاً إلى أعلى عقبة ثرة الذي يربط المديرية التابعة إدارياً لمحافظة البيضاء، ومديرية لودر التابعة لمحافظة أبين، فيما تسيطر قوات المقاومة الجنوبية على منتصف العقبة .
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