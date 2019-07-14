تكررت في الآونة الأخيرة حوادث قتل المشرفين الحوثيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات لأسباب متعددة، بينها الزج بالأطفال إلى جبهات القتال دون علم آبائهم.
حيث أقدم أب على قتل قيادي حوثي واثنين من مرافقيه، بعد أن أعاد إليه نجله جثة هامدة عقب التغرير به وإرساله إلى إحدى جبهات القتال الحوثية ضد الشعب اليمني.
وأفاد مصدر أمني بأن أحد المواطنين ويدعى (س ن) قتل المشرف الحوثي في منطقة "سنحان" جنوب شرقي العاصمة صنعاء، المدعو أبو علي الشيعاني واثنين من مرافقيه.
وبحسب ما نقلته مواقع إخبارية محلية عن المصدر الأمني، فإن المواطن قتل المشرف الحوثي في المنطقة أبو علي الشيعاني، بعد أن أصيب بحالة هستيرية عقب إيصال المشرف الحوثي جثة نجله، الذي قتل في إحدى جبهات القتال مع الميليشيات، مؤكداً أن المواطن قام بقتل المشرف الشيعاني واثنين من مرافقيه.
وكان آخرها مقتل المشرف الحوثي "زيد البرطي" بمديرية "الحشاء" في الضالع.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إيصال جثه نجله.. أب يقتل مشرفاً حوثيا و2 من مرافقيه بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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