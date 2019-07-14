رئيس الحكومة يغادر إلى السعودية برفقة عدد من الوزراء

غادر رئيس الحكومة، الدكتور، معين عبدالملك، غادر اليوم الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض برفقة عدد من الوزراء .

وقالت مصادر حكومية، أن رئيس الوزراء غادر إلى الرياض في زيارة عمل تستغرق عدة ايام يلتقي خلالها برئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية .

بحسب المصادر، فإن رئيس الحكومة سيطلع رئيس الجمهورية على نتائج نشاط الحكومة الأخير في العاصمة المؤقتة وعدد من المحافظات المحررة وجهودها في إستقرار أسعار السلع والعملة .