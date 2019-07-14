وفد الحكومة يُسلم "لوليسغارد" ملفاً كاملاً عن خروقات المليشيا

كشفت مصادر سياسية، اليوم الأحد، ان وفد الحكومة الشرعية سيسلم رئيس فريق المراقبين الدوليين في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد ملفاً متكاملاً عن خروقات الميليشيا للاتفاق.

ووفق مصادر عسكرية في القوات المشتركة في الساحل الغربي فإن ميليشيا الحوثي استأنفت إرسال تعزيزات كبيرة مدججة بالأسلحة الثقيلة والآليات صوب منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي الحديدة غرب اليمن بهدف قطع طريق إمدادات القوات في مدينة الحديدة بعد يوم من وصول تعزيزات مماثلة إلى مدينة الحديدة.

وطبقاً لمصادر عسكرية تحدثت إليها صحيفة «البيان» الصادرة اليوم الأحد - تابعها "الخليج 365" - "فإن ممثلي الشرعية في لجنة الحديدة سيسلمون رئيس فريق المراقبين الدوليين في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد قائمة بالخروقات التي ارتكبتها الميليشيا خلال الفترة الأخيرة إلى جانب المطالبة بتصحيح الاختلالات التي رافقت ما أسمي بإعادة الانتشار.