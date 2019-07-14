الإخوان يتاجرون بدماء الأبرياء بالاستثمارات في تركيا

يتاجر الإخوان المسلمين "حزب الإصلاح" بدماء الأبرياء بالاستثمارات في تركيا.

وحصلت قيادات إخوانية على امتيازات في الاستثمار في تركيا والتجارة فيما تمتلك توكل كرمان عقارات في تركيا لتدوير المبالغ المالية وللصرف على قناة بلقيس التي يوجد بها أكثر من ١٠٠ موظف جميعهم من كوادر الاخوان.

كما ان قيادات إخوانية فتحت المطاعم واستثمرت في العقارات بتركيا وهم من أبناء القيادات الإخوانية المعروفة.

وبين المراقبون أن "عقارات وفلل وشقق ومحلات لجماعة الاخوان الارهابية في تركيا جميع مصروفات ورواتب الاخوان الارهابية يصرفها النظام التركي على جماعة الاخوان الارهابية .

وذكروا أن "اموال الشعب التركي تصرف على جماعة اردوغان والشعب التركي اصبح تنهب اموالة واقتصادة من أيديهم".