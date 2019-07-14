حقوقيون: الميليشيات الحوثية تستخدم 200 ألف سيدة كدروع بشرية

قال حقوقيون فرنسيون إن الميليشيات الحوثية تستخدم 200 ألف سيدة كدروع بشرية، إلى جانب استخدامهن في الضغط على أقاربهن من الرجال لتنفيذ عمليات إرهابية انتحارية ضد أهداف محددة.
وذكرت وكالة "2 ديسمبر" اليمنية، أن عضوة الأمانة العامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بباريس كارولين موريسمو، أوضحت أن "الميليشيات الإجرامية تمارس ابتزازاً رهيباً للرجال والفتيان اليمنيين لتجنيدهم قسراً مقابل إطلاق سراح النساء والفتيات وكف التعذيب عنهن".
ولفتت إلى أن الحوثيين شكلوا جهازاً أمنياً متخصصاً بالنساء يقوم تحت حماية وحراسة أفراد من ميليشيا الحوثي باقتحام المنازل واعتقال النساء وتعذيبهن لجمع المعلومات واستخدامهن في أغراض مشبوهة وإجبار ذويهن من الرجال والفتيات على الالتحاق بالميليشيات للقتال.
وشددت على أن بعض هؤلاء الفتيان تم إجبارهم على تنفيذ عمليات انتحارية على الحدود السعودية ضد قوات حرس الحدود.
وبدوره، أكد مدير مركز جوستيس للمحاماة وأستاذ القانون الدولي بجامعة سوربون ديدييه هيغواين، أن "ميليشيا الحوثي تمارس جرائم حرب من الدرجة الأولى موثقة بالأدلة وشهادات الشهود، وهي جرائم تدين قادة المليشيات ولا تسقط بالتقادم خاصة أنها في تزايد مستمر".
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