شكرا لقرائتكم خبر عن انكشف المستور واتضحت الحقيقة الكاملة.. هذه هي الجهة المتورطة في قتل الشاب الفلسطيني في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الجهات الأمنية اليمنية بفتح تحقيق في حادث قتل المواطن سليم أحمد معروف صباح أمس الجمعة، وتقديم الجناة للعدالة في أسرع وقت.

وقالت حماس في بيان صحفي، إن سليم أحمد معروف (36عامًا) قتل غدرًا صباح يوم أمس الجمعة على أحد حواجز الأمن في محافظة مأرب بدولة اليمن الشقيق.

وأعلنت عن إقامة بيت عزاء لـ"الشهيد معروف" الذي كان يقيم في اليمن منذ 15عامًا، في مسقط رأسه بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بمنطقة البلد-ديوان آل معروف مقابل مسجد حليمة لمدة ثلاثة أيام، وفق وكالة "السهاب" وتواترت الأنباء التي أكدت وفاة معروف، تحت التعذيب داخل السجون الإماراتية في مدينة مأرب بدولة اليمن.

وقال نشطاء فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن الشاب سليم معروف من سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة قتل تحت التعذيب على يد المخابرات الإماراتية، بعد اختطافه من مطار سيئون الدولي باليمن.

وأشار النشطاء إلى أن "معروف" يعمل لدى مؤسسة القدس الدولية في صنعاء، وهو إمام مسجد جامعة الإيمان باليمن، ولديه خمسة أطفال، منوهين إلى أن المخابرات الإماراتية اعتقلته على خلفية الاشتباه بعلاقته بحركة حماس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "شهاب" عن مصادر عائلية، وفاة ابنهم سليم معروف، موضحة أنه مقيم في اليمنمنذ 10 سنوات، حينما سافر للدراسة هناك، قبل أن يتخرج من قسم الشريعة ويعمل في مؤسسة دولية لدعم القدس وفلسطين، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

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