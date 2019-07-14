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الامارات تنقلب على حزب الإصلاح في مأرب

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب

إنتقدت وسائل إعلامية إماراتية ما يتعرض له المواطنون في محافظة مأرب من حملات قمعية من قبل مليشيات حزب الإصلاح في المحافظة.

وقالت صحيفة الوطن الاماراتية في خبر لها تحت عنوان « القبائل تستغيث جراء جرائم اخوان اليمن في مارب » ، ان “عناصر الإصلاح تهاجم قبائل الاشراف في محاولة للإستيلاء على اراضيهم ومنازلهم ، مؤكدة أن قيادي في حزب الإصلاح ”بسط” على ممتلكات تلك القبائل.

وأشارت الصحيفة ألى ان الحزب شن حملة امنية على ابناء الاشراف والقت القبض على عدد منهم بعد رفضهم تسليم ممتلكاتهم .

ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اكدوا ان ما نشرته وسائل الاعلام الاماراتية عن احداث مارب يعد اعتراف صريحا ببشاعة ما يتعرض لها ابناء القبائل في مأرب .

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