شكرا لقرائتكم خبر عن حادثة صادمة تهز الأسرة الحاكمة في الإمارات.. شيوخ الدولة يبكون وديوان الشارقة يكشف التفاصيل (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - من جانبه، نعى ديوان حاكم الشارقة الراحل الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، وسوف يتم الإعلان عن وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه.

ولم توضح الجهات الرسمية في إمارة الشارقة، تفاصيل أخرى عن أسباب الوفاة الغامضة للشيخ الشاب، الذي كان يعد الوريث لحاكم الشارقة.



وبحسب مصادر إعلامية إماراتية، فإن حالة من الانهيار أصابت حاكم الشارقة بعد وفاة نجله، وشيوخ الإماراة، فيما تسببت الحادثة بصدمة لدى شيوخ الدولة بشكل عام.

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وقررت دولة الإمارات، إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة 3 أيام، اعتبارًا من وقت وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه في إمارة الشارقة.

ويعتبر الشيخ "خالد" آخر ولد ذكر على قيد الحياة لحاكم الشارقة بعد وفاة نجله الشيخ محمد الذى توفي عام 1999، ولحاكم الشارقة 4 بنات، بينما يتولى ولاية العهد الإمارة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي.