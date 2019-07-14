شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" يصدم الجميع ويفشل "صفقة القرن" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن فشل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في تحقيق انتصار في اليمن شكل عاملا من عوامل إفشال "صفقة القرن".

وخلال مقابلة له أمس الجمعة على شاشة قناة "المنار"، بمناسبة الذكرى الـ13 لحرب تموز 2006، أوضح نصر الله، أنه "ببركة شهداء وتضحية ومقاومة اليمن أصبح ولي العهد السعودي عاجزا عن دعم صفقة القرن بل بحاجة إلى من يدعمه".ولفت إلى أن "صفقة القرن ليس لها أفق وعدة وسائل إعلام نقلت عن كوشنر اعتباره مؤتمر البحرين فاشلا"، مشيرا إلى فشل المشروع في سوريا وصمود الجمهورية الإسلامية في إيران أحد الأمور التي ساهمت في إفشالها.

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وقال الأمين العام لـ"حزب الله" إنه سيتمكن من أداء الصلاء في القدس، قائلا: "إن الأعمار بيد الله… لكن أنا برأيي أنه، بحسب المنطق والزمن وتطور الأحداث في المنطقة والعالم، أنا من الذين يملكون أملا كبيرا جدا أن أصلي أنا في القدس".

وقال نصر الله إن "الاستكبار الأمريكي هو الذي أنهى صفقة القرن وأطلق رصاصة الرحمة عليها وكل المحالات التي تجري اليوم هي لإنعاشها".

وبين أنه حتى في أسوأ الاحتمالات، يمكن أن يوافق بعض الفلسطينيين أو العرب أو المسلمين على حل غير مناسب لقضية اللاجئين أو السيادة، لكن في مسألة القدس والمسجد الأقصى، لا أحد يقدر أن يقبل بذلك، معتبرا أن "هذه نقطة ضعف أساسية في هذه الصفقة".