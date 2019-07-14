انشقاقات جديدة بصفوف طارق عفاش وعودتها الى صنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

استقبلت العاصمة صنعاء، امس السبت، إثنين من منتسبي ما يسمى “اللواء الأول حراس الجمهورية” التابع للمرتزق طارق عفاش في الساحل الغربي، بعد قرار تخليهم عن المرتزقة والعودة الى ارض الوطن.

ورحب عضو المجلس السياسي لأنصار الله، محمد ناصر البخيتي، بالعائدين (محمد يحي حمود الحياسي، ومحمد الجبري) أثناء استقبالهم في العاصمة، مباركاً لهم عودهم بين أهلهم واخوانهم .

ودعا البخيتي، عبر منشور على صفحته “فيسبوك” أهالي من وصفهم بـ”المغرر بهم” إلى “التواصل مع أقاربهم بغية التنسيق لعودتهم سالمين غانمين عبر الجهات المعنية”، وأضاف “نقول لكل جندي وضابط: حضن الوطن الغالي ينتظركم ونحن سنكون في مقدمة مستقبليكم”.

وشهدت الفترة الأخيرة عودة عدد من اعلامي طارق عفاش وبعض القيادات العسكرية والحزبية بينهم وكيل محافظة صنعاء المعين من قبل هادي، العقيد عبد المجيد حاتم ، فيما استقبل نائب وزير الخارجية حسين العزي، أكرم حجر، كما أعلن مدير دائرة الإنتاج والدعم الفني في المركز الإعلامي لما يسمى “المقاومة الوطنية” في جبهة الساحل الغربي عاطف محمد حسين عاطف انشقاقه وعودته إلى “صف الوطن” .