شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسرع طريقة لحرق الدهون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف موقع “بولد سكاي” الهندي عن طريقة سريعة لحرق ونسف الدهون بسرعة غير متوقعة وهي: الإفطار:

كوب من الشاي الأخضر أو قرفة.

بعد ساعة بيضة مسلوقة أو 3 ملاعق فول + 1 توست سن.

بين الإفطار والغداء:

ثمرة فاكهة.

الغداء:

2 شريحة سمك مشوى + 3 ملاعق أرز.

أو طبق شوربة كرنب + طبق سلاطة خضراء

أو Advertisements 3 ملاعق أرز + طبق سلاطة خضراء.

أو قطعة فيليه لحم مشوي+ طبق من السوتيه

أو طبق من حساء الكرنب + دجاج مشوي

أو قطعة من السمك المشوي + طبق سلاطة

سناك

ثمرة فاكهة.

العشاء

يكرر السناك.



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