شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اول تغريدة للأميرة "هيا بنت الحسين" من لندن "هذا ماحدث لي" وتوجة رسالة لملكة بريطانيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت سمو الاميره هيا بنت الحسين انها بخير وامان. جاء ذلك في تغريدة لها على حسابها تويتر. وقالت لله الحمد من قبل ومن بعد انا بخير وامان وكل الشكر لمحامية العائلة الملكية البريطانية و لملكة بريطانيا اللورد بارونا رئيسة اللجنة القانونية في المجلس

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