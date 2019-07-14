صحيفة فرنسية تكشف النقاب عن انسحاب الإمارات من اليمن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
كشفت صحيفة فرنسية، عن سبب جديد لإنسحاب الإمارات من اليمن، حيث اعتبرت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، أن الإمارات تهدف من خلال الإعلان عن الانسحاب الجزئي من اليمن إلى الترويج لصورة إيجابية عن نفسها.
ونقلت الصحيفة في تقرير لها السبت 13 يوليو/تموز، كتبه متخصص الشؤون اليمنية في “المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي”، “فرانسوا فريسون روش”، إن الإمارات “ترغب في الترويج لصورة إيجابية عن نفسها”، مذكرا بأن “الإمارات تتدخل برا بشكل أساسي إذ تمسك بزمام السلطة في جنوب اليمن”.
وأضاف المختص أن الإمارات “تدرب وتسلح الميليشيات في الجنوب التي تسيطر بواسطتها في الوقت الحالي على موانئ عدن، ومقر حكومة هادي، والمكلا على الساحل الجنوبي”.
وباعتبارها المكون الأساسي في التحالف ضد اليمن إلى جانب السعودية، حيث أرسلت الإمارات آلاف المرتزقة من بعض البلدان ودربت 90 ألف مرتزق يمني.
وأوردت الصحيفة بأن جميع القوات المحلية والإقليمية والدولية المعنية لاحظت حدوث كارثة عسكرية وسياسية وإنسانية في اليمن.
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