شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تحذير عاجل لجميع المواطنين في العاصمة بالابتعاد عن هذه هى الأماكن.. هذا مايحدث الان وارعب المليشيات( صورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت شعبة الاعلام الحربي بالقيادة العامة اليوم السبت كافة أهالي وسكان العاصمة إلى أخذ الحيطة والحذر والإبتعاد بقدر الإمكان عن مناطق الإشتباكات. شعبة الاعلام الحربي طالبت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه المواطنين بعدم التواجد بالقرب من مواقع وتمركزات من وصفتهم بـ”الحشد المليشاوي” وتحديداً بمناطق / صلاح الدين – والهضبة جنوب طرابلس”. واختتم الاعلام الحربي بيانه بالقول :” قواتكم المُسلحة لن يهنأ لها بال حتى إرجاع ما تبقى من الوطن لحُضنه دمائنا وأرواحنا ترخص لتراب الوطن “.

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