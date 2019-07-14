شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة صادمة: شاهد كيف اقتحمت قوات “طارق صالح” العاصمة صنعاء ووزارة الدفاع التابعة للحوثيين تصدر إعلان هام وعاجل (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاد اليوم السبت، إثنين من منتسبي ما يسمى “اللواء الأول حراس الجمهورية” في الساحل الغربي، إلى العاصمة صنعاء، بعد إعلان انشقاقهم عن قوات طارق صالح.

ورحب عضو المكتب السياسي لأنصار الله، محمد ناصر البخيتي، بالعائدين (محمد يحي حمود الحياسي، ومحمد الجبري) أثناء استقبالهم في العاصمة، قائلاً “مرحبا بهما مرحب الصوت بين أهلهم وإخوانهما معززين مكرمين وفوق العين والراس”.

ودعا القيادي الحوثي البخيتي، عبر منشور على صفحته “فيسبوك” أهالي من وصفهم بـ”المغرر بهم” إلى “التواصل مع أقاربهم بغية التنسيق لعودتهم سالمين غانمين عبر الجهات المعنية”، وأضاف “نقول لكل جندي وضابط: حضن الوطن الغالي ينتظركم ونحن سنكون في مقدمة مستقبليكم”.

واتسعت دائرة الانشقاقات عن “الشرعية والتحالف” وعودتهم إلى العاصمة صنعاء استجابة لدعوة سلطات صنعاء بالعودة إلى “حضن الوطن”، حيث شهدت الفترة الأخيرة عودة وكيل محافظة صنعاء المعين من قبل هادي، العقيد عبد المجيد حاتم، فيما استقبل نائب وزير خارجية صنعاء بنشر صورة تجمعه بالقيادي في القوات التابعة لطارق محمد صالح، أكرم حجر، كما أعلن مدير دائرة الإنتاج والدعم الفني في المركز الإعلامي لما يسمى “المقاومة الوطنية” في جبهة الساحل الغربي عاطف محمد حسين عاطف انشقاقه وعودته إلى “صف الوطن” حسب توصيفه.

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إلى ذلك جددت وزارة الدفاع التابعة لحكومة الحوثيين في صنعاء دعوتها لمن وصفتهم “المغرر بهم” الذين لا يزالون في صفوف “التحالف” للإستفادة من قرار “العفو العام” الذي أصدره المجلس السياسي الأعلى، باعتباره فرصة لمراجعة أنفسهم وتصحيح مواقفهم الخاطئة.

وخصصت وزارة الدفاع في صنعاء رقم التواصل المجاني “176” لإستقبال إتصالات الراغبين في العودة إلى حضن الوطن.